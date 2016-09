Zes kandidaten uit Haagse regio op kieslijst CDA

Afgezien van lijsttrekker Buma zijn geen regiogenoten te vinden onder de eerste tien kandidaten. Chis van Dam is de eerste Hagenaar op plek 12. De 52-jarige Vogelwijker is sinds februari plaatsvervangend hoofdofficier bij het Openbaar Ministerie in Den Haag. Verder staan Wytske de Pater (plek 21), Marischa Kip (plek 32) en oud-raadslid Gert-Jan Bakker (plek 46) uit Den Haag op de CDA-lijst.



De Westlandse CDA-fractievoorzitter Karin Zwinkels (53) is ook voorgedragen en staat op plek 30.



Vloet

Opvallend is de naam van oud-ADO-trainer Wiljan Vloet op plek 43. De huidig FC Den Bosch-trainer beschouwt zich echter als lijstduwer, zegt hij in het Brabants Dagblad.



De lijst is nog niet definitief. De CDA-afdelingen kunnen nog wijzigingen indoenen. Op het najaarscongres van de partij in november wordt de definitioeve kandidatenlijst vastgesteld.