'Zusje' Elfstedentocht langs Haagse en Westlandse stranden

Verdachte dood vrouw uit Maasland is echtgenoot

17 juni De verdachte die is aangehouden om de dood van een 45-jarige vrouw uit Maasland is haar echtgenoot. De politie maakte gisteren pas bekend dat de 45-jarige Maaslandse is overleden, nadat ze in haar woning aan het Ingeland ernstig gewond werd aangetroffen. Vooralsnog is onduidelijk wat zich in het huis heeft afgespeeld.