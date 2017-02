Aap Tyr wil na zijn pensioen nóóit meer een witte jas zien

Logo Volledig scherm Tyr zit nu nog in quarantaine bij stichting Aap. © Marco Okhuizen Radio 2 staat aan voor ex-proefapen Tyr (11) en Kaman (7). Dj Gijs Staverman babbelt erop los. Hier, in de quarantaineruimte van Stichting Aap in Almere mag het vooral niet te rustig worden. Want bij stilte schrikken de nieuwe bewoners al bij het geluid van voetstappen of een rinkelende sleutelbos. Daarom zorgen de verzorgers voor constant omgevingsgeluid.



Vlak voor kerst verhuisde het duo van het Nijmeegse laboratorium naar de opvang van Stichting Aap. Na veertig jaar stopt het Radboud met onderzoek op proefapen. De laatste studie werd afgerond. Alleen bij heel grote medische doorbraken kunnen weer nieuwe apen worden ingezet.



Tyr onderging de meeste én zwaarste hersenonderzoeken. Bij hem werden gaatjes in de schedel geboord om meetapparatuur diep in het brein plaatsen. Met zijn kop en armen in een klem werd het aapje getraind om strak vooruit te kijken, en te letten op veranderingen in licht en geluid. Zo zat hij urenlang rechtop in een stoel. Wanneer een plaatje op het tv-scherm voor zijn neus van kleur veranderde, moest Tyr een knop indrukken. Intussen hielden onderzoekers in de gaten welke zenuwcellen in de hersenen actief werden.

Drinkrantsoen

Met het onderzoek op Tyr en Kaman wilde het Radboud te weten komen hoe het kan dat mensen geconcentreerd blijven op een gesprek, terwijl er veel afleiding is in de omgeving. Bij mensen met ADHD is dat mechanisme verstoord.



Pijn heeft Tyr niet gehad, zeggen de onderzoekers. Maar uit een inspectierapport uit 2012 blijkt wel dat een van de dieren opgelucht oogt als de meetapparatuur uit zijn kop verwijderd is.



Het had nogal wat voeten in aarde om temperamentvolle resusaapjes als Tyr en Kaman te onderzoeken. Dus zetten de laboranten hen op een drinkrantsoen. Ze kregen pas een druppeltje water of appelsap wanneer ze een opdracht hadden voltooid. ,,Voor één druppeltje doen ze de gekste dingen. Ze springen bij wijze van spreken nog door een brandende hoepel'', zegt directeur David van Gennep van Stichting AAP



Reden voor Van Gennep om de kraan in de eerste weken potdicht te houden. ,,Wanneer ze gestrest of bang zijn, kunnen ze zich dooddrinken. Maar ook jaren later kunnen ze een terugval krijgen, is onze ervaring. Het zien van een witte jas kan het trauma weer oprakelen en het gevoel geven: 'Oh jee, ik moet weer. Vlug, drinken, drinken, drinken, voordat het weer weken duurt."

Tyr en Kaman tonen afwijkend gedrag, vertellen zijn verzorgers in de quarantaineruimte. Ze vlooien en spelen niet. Tyr zoekt veel ruzie, Kaman eet zijn eigen uitwerpselen. Van Gennep: ,,Het is nog te vroeg om te zeggen of dit stress van de verhuizing is, of dat ze oud gedrag vertonen. Maar we zien vaker dat proefaapjes die op een waterrantsoen zijn gezet, opeens hun eigen urine drinken wanneer ze gestrest zijn."

Genezing

Logo Volledig scherm Tyr was tot voor kort nog een proefaap. © Marco Okhuizen Hoe naar het ook allemaal klinkt, het Radboud heeft nooit zomaar wat gedaan, zegt onderzoeker Richard van Wezel. ,,De maatschappij vraagt ons om oplossingen voor ernstige ziektes. Veertig jaar hersenonderzoek bracht de wetenschap verder in de zoektocht naar genezing van hersenziektes zoals schizofrenie of alzheimer. Denk ook aan deep brain stimulation dat bij sommige parkinsonpatiënten het trillen van lichaamsdelen kan stoppen'', benadrukt hij.



Meerdere commissies bogen zich over nut, noodzaak en dierenwelzijn van elke proef. Ook de inspectie hield een vinger aan de pols. Dit leidde binnen het Radboud bijvoorbeeld tot grotere hokken met klimgerei en speeltjes voor de dieren. De aapjes hadden een vaste verzorger en werden bij elkaar geplaatst om eenzaamheid tegen te gaan. Tegen vitamine D-tekorten werden uv-lampen opgehangen.



Staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) wil dat dierproeven in 2025 tot een minimum zijn beperkt. Te denken valt aan alternatieve methodes met computermodellen en in het lab gekweekte organen.

Andere primaten

In Nederland zijn proeven op mensapen zoals chimpansees sinds 2002 verboden, maar op andere primaten nog niet. In 2015 werd onderzoek gedaan op 234 resus-, java- en klauwapen. Op drie plekken in het land worden momenteel nog medische experimenten op apen uitgevoerd: het Erasmus MC in Rotterdam, het Biomedical Primate Research Center in Rijswijk en het Nederlands Herseninstituut in Amsterdam.



Hoewel het Nijmeegse laboratorium er nu mee stopt, blijven apen helaas nodig voor medisch onderzoek, zegt onderzoeker Van Wezel. ,,Bijvoorbeeld voor het genezen van hersenaandoeningen en infectieziektes, zoals het zikavirus. Een aap kan complexe onderzoeken aan en lijkt het meest op ons. Daarvoor is nog geen alternatief voorhanden.''



Voorheen werden de meeste proefapen na onderzoek afgemaakt. Nu wordt - als het kan - vaker gekozen voor een pensioen en krijgt Stichting AAP er een paar nieuwe bewoners bij. Volgens opvangdirecteur Van Gennep zijn Tyr en Kaman er relatief goed aan toe. ,,De heren zijn gezond en goed op gewicht. We hebben ook apen uit andere instellingen binnen gehad die hun achterwerk nog amper konden bewegen door neurologische experimenten.'' Laatst moest de stichting nog een proefaap laten inslapen, die uitvalverschijnselen had.

Vrij slingeren

Quote Met een beetje geluk kunnen ze het spook van het verleden achter zich laten David van Gennep (Stichting AAP) Voor het Nijmeegse duo heeft hij goede hoop op een redelijke oude dag. Wanneer de twee in maart uit de quarantaine komen, gaan ze voor het eerst in hun leven naar buiten. Daar kunnen ze vrij slingeren aan oude brandweerbanden en worden ze langzaamaan in contact gebracht met andere resusaapjes.



Maar dat betekent niet dat de apen volledig herstellen. Soms duurt het jaren voordat ze weer natuurlijk gedrag vertonen. Gelukkig zit het met de territoriumdrift van Tyr wel goed, constateert de directeur. Het dier duikt op zijn lunch en kaapt een banaantje weg voor de neus van Kaman.



In het meest gunstige geval kunnen de aapjes uiteindelijk naar een dierentuin, ergens in Europa. Anders is het apeneiland in Almere een optie, een groot buitenverblijf met watervallen en klimgerei. Waar dan ook, zegt Van Gennep: ,,Met een beetje geluk kunnen ze uiteindelijk het spook van het verleden achter zich laten.''

