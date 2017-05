Bijzondere ontdekking: We stammen mogelijk af van Neo, een Homo naledi

De zoektocht begon toen in 2015 in Zuid-Afrika de resten van de Homo naledi, die tot een subgroep van ons huidige soort behoort, in een grot werden gevonden. Het skelet, liefkozend Neo genoemd, lag bovendien in een graf, een gewoonte waarvan wordt aangenomen dat die pas veel later in de geschiedenis van de mensheid gebruikt werd. Dankzij de fossielen die in het graf lagen, werd bevestigd dat de Homo naledi veel jonger is dan gedacht. Deze groep liep waarschijnlijk tussen 236.000 en 335.000 jaar geleden door de bossen van Afrika.



,,Het kwam als een schok voor ons toen we realiseerden dat deze homininae, met kleine hersens en zeer primitieve trekken, nog zolang hebben geleefd. Veel langer dan eerder werd aangenomen. Ze leefden zelfs nog in de tijd dat de Homo sapiens kwamen'', aldus professor Lee Berger van de University van Witwatersrand. Deze bevindingen zijn beschreven in eLife dat vandaag werd gepubliceerd.