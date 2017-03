Bultruggen veranderen gedrag plotseling drastisch

Het is een grote afwijking van hun klassieke sociale gedrag: bultrugwalvissen, die normaal gezien weinig sociaal zijn, beginnen zich te groeperen in troepen die tot 200 dieren tellen. Hoogst ongebruikelijk, zo meldt The New Scientist .

Bultruggen leven doorgaans alleen, met twee of in kleine groepen die snel weer ontbinden. Maar de voorbije jaren hebben onderzoeksteams herhaaldelijk een verandering in het sociale gedrag waargenomen. Tijdens drie verschillende bootexcursies in 2011, 2014 en 2015 en tijdens een handvol observaties vanuit de lucht, ontdekten de wetenschappers dat de dieren nu groepen vormen die zo'n 200 leden kunnen tellen.

Zuid-Afrika

De dieren werden gespot terwijl ze voedsel zochten voor de zuidwestkust van Zuid-Afrika, duizenden kilometers ten noorden van hun normale fourageergebieden in het koude zeewater van Antarctica.

Bultruggen brengen de zomer meestal door in het zuidpoolgebied, waar ze zich voeden met krill en zo hun vetvoorraad opbouwen. Tijdens de winter reizen ze naar warmere tropische en subtropische wateren, waar de koeien bevallen van nieuwe kalfjes.

Voeding

,,Het is erg ongewoon om hen in zulke grote groepen te zien," zegt Gísli Vinkingsson, hoofd walvisonderzoek aan het IJslandse Marine and Freshwater Research Institute.

Wat precies de aanleiding is voor de drastische verandering in het gedrag van walvissen is onduidelijk. ,,Ik heb nooit eerder zoiets gezien," zegt Ken Findlay, hoofdauteur van de studie van de Cape Peninsula University of Technology in Zuid-Afrika.

De kans bestaat dat de walvissen zich op deze manier proberen aan te passen aan de gewijzigde beschikbaarheid van mogelijke voedingsbronnen.

Populatie herstelt zich

Ongeveer een eeuw geleden voedden de walvissen zich ook in deze regio voor de Zuid-Afrikaanse kust, maar door de walvisjacht daalden hun aantallen in de daaropvolgende decennia met 90 procent.

Een mogelijke verklaring is dat het waargenomen gedrag normaal is en zich weer voordoet omdat de populatie zich herstelt. De bultrugpopulatie kende de voorbije jaren immers een onverklaarbare groei. ,,De voorbije jaren hebben ze blijkbaar plots een soort van drempel overwonnen en zijn ze zich snel beginnen vermeerderen," aldus Vikingsson.

,,Het is mogelijk dat het gedrag zich al voordeed, maar gewoon niet waar we het konden zien," aldus Findlay. ,,Omdat ze met zo weinig waren, kunnen we het gemist hebben."