Door koffie leef je langer

De wetenschappers ontdekten dat koffieconsumptie in verband staat met een lager risico op alle doodsoorzaken. Dit geldt met name bij ziekten die te maken hebben met de bloedsomloop en de spijsvertering. Zo blijkt uit de gisteren gepubliceerde publicatie in tijdschrift Annals of Internal Medicine.



Al is er wel een verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen die minstens drie koppen koffie per dag drinken hebben 18 procent minder kans om te overlijden aan een aandoening dan niet koffiedrinkers. Vrouwen die dezelfde hoeveelheid koffie drinken profiteren iets minder: zij hebben 8 procent minder kans te overlijden aan een aandoening dan niet koffiedrinkers van hetzelfde geslacht.



Een verschil tussen cafeïnevrije koffie en gewone koffie is er niet.