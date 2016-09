Drie miljoen euro om de wetenschap te redden

Pilot

De NWO benadrukt dat het nog om een pilot gaat, want herhalingsonderzoek is niet populair. ,,Wetenschappers willen vanzelfsprekend graag gepubliceerd worden, maar met dit soort onderzoek is de kans op een plekje in een wetenschappelijk tijdschrift kleiner."



De NWO hoopt op structurele verandering, zodat herhaling van de experimenten voortaan tot de vaste prik behoort. Lastig, maar ook Wagenmakers ziet het positief in. ,,Dat NWO dit geld beschikbaar stelt is enorm positief en vooruitstrevend. Een stap in de goede richting."



Daarnaast is er alle reden tot zorgen om de wetenschap in het algemeen, vertelt Wagenmakers. Zo gaat het nu over de psychologie, maar is het in bijvoorbeeld de kankerbiologie slechter gesteld. ,,Daar is slechts elf procent van de experimenten juist herhaalbaar. Dat gaat over het leven van mensen en is enorm veel geld mee gemoeid. Een totaal ander verhaal dan een potlood in de mond."