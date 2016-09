Drukte in Naturalis op eerste dag expositie Tyrannosaurus

De meesten hadden kaartjes online gekocht om wachttijden bij de kassa's te voorkomen. Het is de eerste dag dat het fossiel van de vleesetende, uitgestorven dinosaurus in Leiden te zien is.



Een woordvoerster van het natuurhistorisch museum zegt dat veel kinderen met hun ouders zijn gekomen, maar dat er ook veel mensen alleen zijn om het skelet te zien. ,,Vooral kinderen gaan met Trix op de foto.''



Wereldtournee

Trix is tot 5 juni volgend jaar te zien en gaat daarna op wereldtournee. Eind 2018 komt het terug en krijgt Trix een vaste plek in een zaal van een nieuw gebouw van Naturalis.



Onderzoekers van het Naturalis Biodiversity Center groeven de T. rex in 2013 op in de Amerikaanse staat Montana. Naturalis is het enige museum buiten Noord-Amerika dat een T. rex in zijn collectie heeft. Het is het meest complete skelet in Europa.



Het Leidse museum is afgelopen week dicht geweest voor de opbouw van de prehistorische reus. Gisteren plaatste onderwijsminister Jet Bussemaker, samen met een Leidse basisscholiere, de laatste tand geplaatst in de schedel van 'Trix'.