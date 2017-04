Enorme doorbraak: Nederlander maakt water in de woestijn

Verheggen testte het apparaatje in Nederland en had het daar al vrij snel aan de praat. Maar hier is genoeg water. En kost het ook nog eens bijna niets. Hij moest het testen in de hitte. In Mali. En daar werkt alles net even anders, ondervond de kunstenaar. Ook hij vergistte zich in de extreme omstandigheden waarmee hij te maken kreeg. ,,Een blikje cola uit de koelkast condenseert in Nederland al als het verschil met de buitentemperatuur vijftien graden is. In Mali is dat meer dan vijftig graden,’’ zegt Verheggen.



De eerste drie dagen kwam er dan ook geen druppel water uit apparaatjes die ze testten. Met hulp van zijn techneuten ging hij net zo lang door tot hij de ideale opstelling had gevonden en er daadwerkelijk waterdruppels in een beker vielen. En dat met niet meer stroom dan nodig is voor een klein lampje uit de afzuigkap. Een euforisch moment. Surrealistisch ook. ,,Het klimaat is niet alleen vijandig, maar ook de omgeving. We zaten daar op een legerbasis. Die druppels water werden daarmee een druppel van hoop.’’