Ex-planeet Pluto mogelijk weer opgenomen in de familie

Volgens de huidige definitie van de IAU moet een hemellichaam rondom een zon draaien en zelf geen licht geven om als planeet erkend te worden. Daardoor was het over met Pluto als planeet, omdat hij een afwijkende baan om de zon aanhoudt. De NASA-wetenschappers, onder leiding van planeetkundige Alan Stern, stellen echter dat dit niet doorslaggevend moet zijn, maar dat gekeken moet worden naar de uiterlijke kenmerken van een hemellichaam. ,,Dat is namelijk logischer als we kijken naar wetenschappelijke bevindingen en gewone menselijke intuïtie", aldus Stern.



Stern noemde het besluit om Pluto uit te sluiten eerder al 'bullshit', volgens Huffington Post. ,,Waarom zou je luisteren naar wat een astronoom vindt over planeten?", vroeg hij zich toen af. ,,Het is alsof je naar een voettherapeut gaat met vragen over hersenchirurgie", aldus Stern.