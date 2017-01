Huisdieren belangrijk voor welzijn van kinderen

Het is daarom volgens de wetenschappers niet gek dat veel families een huisdier nemen. Het verzorgen van een dier kan een positieve uitwerking hebben op de sociale behendigheid en het welzijn van kinderen. Met andere woorden: ze voelen zich prettiger met een gezelschapsdier in hun omgeving.



,,Iedereen die in zijn jeugd een huisdier had, weet dat je veel kan terugkrijgen van een dier’’, stelt onderzoeker Matt Cassels. ,,Het is net als bij een relatie tussen mensen.’’ De onderzoekers wilden in opdracht van het WALTHAM Centre voor Diervoeding (onderdeel van Mars Petcare) weten hoe sterk de band is tussen mensen en dieren en mensen en gezinsleden. De studie is recent gepubliceerd in de Journal of Applied Developmental Psychology en is onderdeel van een langer onderzoek naar het effect van huisdieren op het welzijn van mensen.