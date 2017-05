IJs maakt in razend tempo plaats voor mos in Antarctica

Nieuwe dino genoemd naar monster uit Ghost­bus­ters-film

11 mei Een nieuw ontdekte dinosaurus lijkt zo veel op het monster Zuul uit de film Ghostbusters dat wetenschappers hebben besloten het dier naar dit monster te vernoemen. Dino Zuul is 75 miljoen jaar oud. Zijn fossiel is een van de meest complete skeletten die ooit van een zo’n soort dinosaurus is aangetroffen.