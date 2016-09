Inactieve vulkaan op dwergplaneet Ceres

Russische telescoop ontdekt 'sterk buitenaards signaal'

31 augustus Een Russische radiotelescoop heeft bij het afstruinen van het heelal een 'sterk signaal' waargenomen van een nabijgelegen ster. Die is een karige 95 lichtjaren van ons verwijderd, is bijna even groot als de zon en heeft minstens één planeet, HD164595b. De planeet, waar een jaar veertig dagen duurt, is even groot als Neptunus en wordt gezien als een potentiële kandidaat voor buitenaards leven.