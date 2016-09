Justitie bekijkt mogelijkheden van observaties per satelliet

Behalve voor opsporing en identificatie ziet het ministerie mogelijkheden om beginnende bosbranden te detecteren, de herkomst van vreemdelingen sneller te bepalen en milieucriminaliteit op te sporen.



Organisaties als de Nationale Politie, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Brandweer en zelfs de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) zouden kunnen profiteren van satellietinformatie.



In de kinderschoenen

Het idee staat nog in de kinderschoenen. Het ministerie wil samen met de bedrijven eerst de mogelijkheden verkennen die satelliettechnologie te bieden heeft. Dat gebeurt in een zogeheten marktconsultatie, meldt het ministerie. Later worden de plannen verder ontwikkeld.



Een woordvoerder laat weten dat mensen niet hoeven te vrezen voor een permanent toezicht vanuit de ruimte. Technisch is dat nog niet mogelijk. 'En het doel is zeker niet om dat wel te bereiken. Bescherming van de privacy is voor Veiligheid en Justitie een belangrijk aandachtspunt.'