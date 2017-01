Klaagt leerling over pesters? Wuif het niet weg!

Maar wat als een kind niet wil praten. Hoe kom je er dan achter wat er aan de hand is? Want maar liefst twintig procent van de kinderen in Nederland geeft zelf aan dat ze gepest worden of zijn. ,,Er zijn verschillende signalen die wijzen op pesten. Kinderen zijn bijvoorbeeld regelmatig spullen kwijt - broodtrommels die verdwijnen, tassen die spoorloos zijn - een kind is stiller dan normaal of is teruggetrokken. Neem dit serieus.'' Een zelfdoding zoals afgelopen week in Heerlen op een middelbare school is echter heel uitzonderlijk. ,,Maar het laat wel zien hoe diep het bij sommige kinderen zit.''



Simpelweg met alleen de kinderen praten, is niet afdoende, stelt Oldenburg. ,,Het is juist goed om de hele groep erbij te betrekken. De sfeer is belangrijk in de klas. Er moet een positief klimaat zijn.''



Het is overigens niet Oldenburgs bedoeling om kritiek te leveren op docenten. ,,Die staan al onder een immense druk omdat ze zoveel op hun bordje hebben. Ik denk dat ze in de lerarenopleiding wel meer aandacht aan pesten moeten besteden. Daar wordt gewoon nog te weinig tijd voor genomen.''