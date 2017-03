Landen we straks allemaal op een ronde landingsbaan?

In een filmpje op Youtube legt de wetenschapper uit hoe het precies werkt. Omdat de landingsbaan geen begin en eindpunt heeft, kunnen vliegtuigen op elk willekeurig punt landen en starten. Dat is vooral handig als er sterkte dwarswind is, waardoor vliegtuigen vaak een hoop manoeuvres moeten uitvoeren.



Daarnaast is er minder geluidsoverlast omdat de aanvliegroutes eenvoudiger zijn. Je hoeft bijvoorbeeld geen bochten over bebouwd gebied te maken om goed uit te komen voor een bepaalde baan. In totaal kunnen er drie vliegtuigen tegelijkertijd starten en landen.



Passagiers in het vliegtuig zullen weinig merken van de cirkelvormige landing, vertelt Hesselink. ,,Ze voelen wel een lichte bocht, maar het is zeker niet zo dat het lijkt alsof je in een achtbaan zit."