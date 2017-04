Langer leven dankzij simpel chemopompje

De chemopomp die vanaf nu in het Erasmus MC zal worden gebruikt bij patiënten met in de lever uitgezaaide darmkanker wordt in de Verenigde Staten al twintig jaar gebruikt. En met succes, ontdekte chirurg-oncoloog Bas Groot Koerkamp in zijn onderzoek onder 2.000 Amerikaanse patiënten. ,,Zij leven gemiddeld twee jaar langer.”

Pompje in buik

Wat wel werkt is een chemopompje dat tijdens het verwijderen van de uitzaaiingen in de buik wordt geplaatst. Cas Renders (54) uit Amsterdam is het levende bewijs. In 2000 – op zijn 38ste – gaven artsen hem 4 procent kans om te overleven ,,Of wel: over 3 maanden bent u er niet meer.” Hij gaf niet op en kwam bij kankercentrum Sloan Kettering in New York terecht.



Daar plaatsen ze het pompje ter grootte van een ijshockeypuck net onder zijn huid en spuiten er om de twee weken chemovloeistof in, zes keer in totaal. Groot Koerkamp: ,,De pomp zit op de slagader en voert direct chemo de lever in. Omdat het ook alleen dáár blijft, kun je een heel hoge concentratie gebruiken.” Bijkomend voordeel: de patiënt heeft nauwelijks last van bijwerkingen die horen bij chemokuren via een infuus, zoals misselijkheid en haarverlies.