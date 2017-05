Linksdraaiende slak Jeremy na slijmerig trio verlaten voor Spaanse liefdesrivaal

Geluksvogel Jeremy wachtte een nog spannender tijd, toen ook vanuit Spanje een links exemplaar naar Londen kwam. Deze Spaanse liefdesslak zou het vuur tussen de slijmerige tuinvrienden flink opporren, was de gedachte.



Maar het liep niet helemaal zoals gehoopt: Lefty viel als een blok voor de vurige Tomeu. Sterker nog, ze hadden helemaal geen oog meer voor de arme Jeremy en besloten om hun liefde voor elkaar te bezegelen met 170 babyslakjes. Allemaal met een rechtsdraaiend huisje.



,,Het is datzelfde gevoel dat je krijgt als je je beste vriend introduceert aan het meisje dat je wel ziet zitten'', vertelt Davison aan de BBC.



Het is wetenschapper Davison er natuurlijk niet alleen om te doen het seksleven van Jeremy wat op te krikken. Hij is op zoek naar de sleutel in het dna waardoor Jeremy, Lefty en Tomeu een linksdraaiend huisje hebben. Het zou namelijk goed kunnen dat ditzelfde foutje in het genetisch materiaal ervoor zorgt dat sommige mensen meer asymmetrische lichamen hebben dan anderen. ,,We hebben goede hoop dat er uit het volgende nageslacht van de kinderen van Lefty en Tomeu wél linksdraaiende komen'', stelt Davison.