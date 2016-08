'Oervrouw Lucy omgekomen na harde val uit boom'

Waarschijnlijk is Lucy om het leven gekomen na een harde val uit een boom. Dat betogen John Kappelman en zijn collega-onderzoekers van de Universiteit van Texas in een artikel dat vandaag werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.



Scans

De wetenschappers in Austin zagen hun kans schoon in 2007. Tijdens een ruim 5 jaar durende tournee van het fossiel door Amerika (normaal gesproken ligt Lucy in het nationale museum van Ethiopië) verbleef het skelet ook enkele dagen in Texas. De onderzoekers scanden de botten met een CT-scanner om er daarna driedimensionale modellen van te kunnen maken.



Ze ontdekten vele breuken in het skelet van het aapmensje. Veel van die breuken waren al bekend en gedocumenteerd bij de vondst van het fossiel in 1974 in Ethiopië: ze ontstonden onder meer door erosie van de botten, het skelet was geplet geweest onder de grond. Maar andere leken Kappelman breuken die zouden zijn veroorzaakt door een val vanaf grote hoogte, zoals uit een boom.