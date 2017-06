Onderzoek bewijst: whiteningtandpasta zorgt inderdaad voor witter gebit

Homo sapiens ruim 100.000 jaar ouder dan gedacht

7 juni De moderne mens, ofwel homo sapiens, is aanzienlijk ouder dan gedacht. Fossielen, waaronder een stuk schedel en kiezen, die een internationaal onderzoeksteam in Marokko heeft gevonden, dateren van ongeveer 300.000 geleden. De oudste tot dusver opgegraven botfragmenten van de ,,verstandige'' primatensoort waren 195.000 jaar. Die stamden uit Omo Kibish in Ethiopië.