Onderzoekers waarschuwen: malariamedicijn werkt niet

Vier mensen die malaria hadden opgelopen in Angola, Liberia en Oeganda reageerden niet op de toegediende medicatie, een combinatiekuur artemether/lumefantrine. Zij kregen daarop een ander middel. ,,Dat is verontrustend. Het kan duiden op een groter verhaal dat op het punt van beginnen staat in Afrika. Dan moeten we snel een aantal dingen veranderen'', zei onderzoeker Colin Sutherland van de London School of Hygiene and Tropical Medicine.