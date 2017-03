Plantaardige fossielen van 1,6 miljard jaar gevonden

Het gaat om twee soorten, een draad- en een bolvormige. Ze leefden in een ondiep zeemilieu naast bacteriënkolonies. Vergelijkbare vondsten in het Canadese poolgebied zijn in het verleden gedateerd op 1,2 miljard jaar.



De wetenschappers zeiden dat de celstructuur in de fossielen bewaard is gebleven en dat de vorm overeenkomt met bekende roodalgen of roodwieren. Dat zijn primitieve plantensoorten die voorkomen op plaatsen waar ook koraalriffen zich thuis voelen, maar ook aangetroffen worden in zoet water. Een bekend type is nori, veel gebruikt in de Japanse keuken. ,,Sushi van 1,6 miljard jaar geleden'', grapte de Zweedse geobiologe Thérèse Sallstedt, lid van de onderzoeksgroep.