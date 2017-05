Razendsnel reageren: je brein voorspelt jouw volgende stap

Matthias Ekman moet een beetje grinniken bij de vergelijking die de Britse krant Daily Mail maakt met superheld Spiderman. ,,Nee, we hebben geen spinnengevoel waarmee we de toekomst kunnen voorspellen'', legt de onderzoeker van het Donders Instituut, onderdeel van de Radboud Universiteit, uit. ,,Dat onze visuele cortex een seintje geeft, gaat in milliseconden. De meeste proefpersonen gaven aan dat ze niet eens bewust waren van wat er gebeurde.''



Even snel een uitleg van Ekman: ,,We hebben altijd gedacht dat de visuele cortex alleen beelden verwerkt. Maar uit onze studie blijkt nu dat dit deel van de hersenen meer doet. We leren uit voorgaande ervaringen en daar anticipeert onze cortex razendsnel op. Dus je ziet een auto aankomen, en je hersenen weten op basis van eerdere waarnemingen dat de wagen met een bepaalde snelheid langskomt.''

Volledig scherm Matthias Ekman © Radboud Universiteit

En dat is zinvol? ,,In een milliseconde bepaalt je cortex de strategie en geeft dat door. Daar reageer je meteen op. Denk aan de mensen die duizenden jaren terug op jacht waren. Zij moesten hun steen of speer gooien naar een prooi, anticiperend op hun beweging. Je ziet waar het dier staat, dat signaal wordt doorgegeven aan je visuele cortex en die regelt dat je weet waar de prooi in minder dan een seconde naartoe gaat.''

Dus hoe meer je oefent... ,,Kijk maar naar een pasgeboren baby. Die heeft nog helemaal geen ervaringen en kan een bal dan ook niet vangen. Maar in je jonge jaren leer je dat een bal valt en naar je toe kan komen. Daar anticipeer je op, dankzij je visuele cortex.''

Maar waarom is dit eigenlijk interessant? ,,Het vertelt ons iets over de fundamentele werking van het brein. We construeren onze wereld dankzij eerdere ervaringen. In vervolgstudies kunnen we daarop doorgaan. Want we weten nu wel dat onze visuele cortex dit doet, maar nog niet waarom.''