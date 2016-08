Ruimteverkenner nog nooit eerder zo dicht bij Jupiter

Slokdarmkanker bij bepaalde patiënten te voorspellen

20 augustus Wetenschappers zijn erin geslaagd om duidelijk te maken welke patiënten met een aangetaste slokdarm uiteindelijk kanker krijgen. Volgens het AMC in Amsterdam was dit tot nu toe een raadsel. ,,Dit is een doorbraak in het onderzoek naar wat we een Barrett-slokdarm noemen'', zegt AMC-onderzoeksleider Sheila Krishnadath.