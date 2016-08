Russische telescoop ontdekt 'sterk buitenaards signaal'

De ontdekking werd geopenbaard door Seth Shostak van het SETI Institute in Californië, dat naar buitenaards leven zoekt. Aan de Britse krant The Guardian vertelt hij zeer geschokt te zijn dat het nieuws hem nu pas ter ore is gekomen, de waarnemingen werden namelijk al een jaar geleden gedaan.



Een internationaal team van wetenschappers onderzoekt het radiosignaal nader. ,,Het signaal is intrigerend, want het komt uit de buurt van een zonachtige ster. Als haar kracht groot genoeg is, is er beschaving mogelijk met meer mogelijkheden dan die van de mensheid", concludeert astronoom Douglas Vakoch, voorzitter van METI International.



Rock 'n roll

Dat het stelsel nog nooit is opgepikt, is volgens Shostak niet vreemd. ,,Dit sterrensysteem is zo ver weg." De ontvanger van de Russische radiotelescoop is zo breed, dat het wel deze signalen kon waarnemen. ,,Maar dat betekent ook dat het, anders dan bij een aardse radio, moeilijk kan onderscheiden welke verschillende zenders op dat moment uitzenden. Je kunt niet horen welke band zich op welke frequentie laat horen. Het is dus moeilijk om te zeggen of het signaal van buitenaards leven komt."



Vakoch is nuchterder: ,,Zonder bevestiging van een onafhankelijk observatorium heeft een vermeend signaal van buitenaardse wezen niet veel geloofwaardigheid." De 'ruis' kan ook komen van een andere bron, zoals een gril van de zwaartekracht.