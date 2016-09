Technische universiteiten bereiken hun tax

Lospeuteren

Voor een aantal studies geldt al numerus fixus, bijvoorbeeld voor werktuigbouwkunde, industrieel ontwerpen en technische geneeskunde. Van der Chijs: ,,Alleen al van die laatste studie zou drie keer zoveel studenten bij bedrijven kunnen plaatsen. Ze hebben al een baan voordat hun studie is afgerond.''



Volgens de FME hebben de universiteiten te weinig gedaan om de groei aan te kunnen. Maar de universiteiten zeggen achter de schermen al lang bezig te zijn om meer geld los te peuteren bij het ministerie van Onderwijs (OCW).



33 miljoen

Tot dusver is minister Bussemaker echter niet over de brug gekomen. OCW noemt het 'pertinent onjuist' dat de technische universiteiten minder geld krijgen. In 2005 ontvingen ze 5.500 euro per student per jaar, voor het afgelopen studiejaar was dat 6.700 euro. Daar bovenop mochten de drie technische universiteiten een paar jaar geleden nog eens 33 miljoen verdelen.



,,Ik kan me niet voorstellen dat ze verrast zijn door de stijgende studentenaantallen. Ze wisten jaren geleden al dat dit eraan kwam,'' aldus Bussemaker. ,,Maar de kwaliteit van het onderwijs gaat voor alles, dus als ze de toestroom echt niet aan kunnen en goed onderwijs niet kunnen garanderen, is een numerus fixus in ieders belang.''



Numerus fixus

De minister vindt dat de FME er bovendien voor moet zorgen dat afgestudeerde technici een baan krijgen. Nu kiest 40 procent voor een baan in een andere sector en zegt de helft van de techniekstudenten dat ze na de studie in het buitenland willen gaan werken.



Intussen hopen de technische universiteiten dat een nieuw kabinet de portemonnee trekt. Om numerus fixus te voorkomen, hebben de industriële bedrijven collegezalen en docenten aangeboden. Dezentje: ,,Maar de universiteiten hebben nog geen gebruik gemaakt van ons aanbod.''