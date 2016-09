Toevalstreffer lost tekorten in nucleair medische wereld op

Tekort

Nucleair specialist Dirk Wyndaele van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven zegt ronduit blij te zijn. ,,Toen ik het las, dacht ik: wat een goed nieuws voor de hele nucleair geneeskundige wereld. Eindelijk is er zicht op een goede beschikbaarheid van molybdeen dankzij de nieuwe manier van produceren. Dat is op het moment een geweldig probleem, omdat we te maken hebben met een aanbodmarkt. Er zijn in de wereld vier plekken waar het wordt gemaakt. Valt één reactor stil door onderhoud of defecten, dan is er onmiddellijk een tekort. Dat betekent dat de prijs omhoog gaat en het gevaar groot is dat je patiënten niet kunt helpen.'' Per dosis is de prijs ongeveer 50 euro.



Wyndaele werkt onder meer voor het Catharina Kankerinstituut, waar dagelijks met nucleair materiaal onderzoek wordt gedaan. ,,Voor onderzoek naar bijvoorbeeld de uitzaaiingen van long-, borst- of prostaatkanker naar de botten is het onmisbaar. Wij doen dagelijks wel twintig keer per dag een dergelijk onderzoek. Ook op de afdeling hart- en vaatziekten wordt het materiaal veelvuldig gebruikt. Wij zijn dus een grote afnemer en zo zijn er nog heel wat meer ziekenhuizen.''



Onderzoek

De arts is zó enthousiast, dat hij contact wil opnemen met ASML en het consortium dat de vinding in praktijk gaat brengen. ,,Ik wil graag meewerken aan eventuele onderzoeken of proeven. Als we daar vanuit de regio aan kunnen meewerken, moeten we dat doen. Want het is niet alleen een geweldige oplossing voor ziekenhuizen, maar ook een geweldig nette methode van produceren, zonder nucleair afval.''



Het nieuws komt op een moment dat de centrale in Petten weer onder vuur ligt. Toezichthouder ANVS maakte gisteren bekend, dat er extra onderzoeken komen naar de veiligheid van de reactor in Petten. Ook zijn er zorgen over de financiële situatie van de reactor.



Nooit een optie

Sluiting van de uit 1960 daterende reactor was nooit een optie, omdat Petten een van de weinige producenten is van medische isotopen. Dagelijks worden wereldwijd duizenden patiënten geholpen met materiaal uit Petten. Dat kan in de nabije toekomst dus weleens heel anders worden.



De Voigt is ook mededirecteur van het TU/e-bedrijf Acctec. Dat maakt een andere soort radioactief materiaal in een deeltjesversneller van de TU/e. ,,Wij zijn benaderd door ASML om experimenten te doen voor hun laser. We sluiten niet uit dat we onderdeel worden van het consortium dat de vinding van ASML in de praktijk gaat brengen. Wel kunnen we alvast op kleine schaal beginnen met lasers van de Canadese onderzoekers. Als de laser van ASML klaar is om te gebruiken, kan daarmee de hele productie van Petten worden overgenomen.''