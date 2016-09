Twitter spot met draadloze oortjes van nieuwe iPhone 7

De klassieke oordopjes worden vervangen door AirPods. ,,Een analoge aansluiting is in deze tijd gewoon niet logisch meer," motiveerde Apple dat opmerkelijke besluit. Het geluid via de oplaad-opening is volgens het concern veel beter. ,,Waarom we dit doen? Uit moed", zei marketing-baas Phil Schiller eerder.



Door het weglaten is er onder andere plaats voor een tweede speaker waardoor de iPhone 7 stereogeluid krijgt. Ook is er plaats voor een grotere accu die liefst 2 uur langer meegaat.



Spot

Twitteraars denken toch anders over het verdwijnen van de 'oortjes'. In talloze spottende tweets reageerden ze na de presentatie van Apple op de AirPods. Een selectie: