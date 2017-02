Vannacht maaneclips en groene komeet te zien

De avond begint met de zogeheten penumbrale maansverduistering van de volle maan, waarbij de maan door de bijschaduw van de aarde trekt. De zon, maan en aarde staan dan op één lijn. In tegenstelling tot een volledige maansverduistering, waarbij de aarde al het licht naar de maan blokkeert, is deze verduistering subtieler. Het hemellichaam zal geleidelijk aan donkerder worden.



De zeer heldere volle maan van deze maand wordt ook wel sneeuwmaan genoemd, omdat februari de maand is waarin de meeste sneeuw valt in de VS. De maan zal ook meer licht geven dan gewoonlijk. De eclips begint om 23.34 uur en zal rond middernacht met het blote oog te zien zijn.



Paarse staart

Het meest opmerkelijke is misschien toch de komeet die ietsje later vanaf de aarde met een verrekijker of een sterrenkijker te zien zal zijn. De komeet 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková is smaragdgroen, heeft een heldere paarse staart en is zichtbaar tussen 1.25 en 7.28 uur. Volgens astronomen kan de komeet zijn staart echter mogelijk zijn kwijtgeraakt. Een aanvaring met Venus zou namelijk de ijskern vernield hebben, die voor de staart zorgde.



