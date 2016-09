Verdwenen komeetlander Philae na bijna twee jaar gevonden

Philae werd bijna twee jaar geleden op de komeet gedropt door ruimtevaartsonde Rosetta. Nog geen zestig uur na de landing viel de landingsrobot stil omdat de batterij leeg was.



De komeetlander stuurde in 2014 korte tijd foto's en data over zijn locatie. Ook vorig jaar gebeurde dat, maar de onderzoekers konden aan de hand daarvan niet achterhalen waar de robot zich precies bevond. Vandaag verscheen Philae ineens voor de camera van Rosetta, die in een baan rond komeet 67P zweeft.



,,We zijn zo blij dat we Philae eindelijk hebben gevonden", zegt een onderzoeker van ESA. De komeetlander is net op tijd gevonden: over een maand wordt ruimtevaartsonde Rosetta buiten dienst gesteld.



Kapot

Philae was de eerste robot in de geschiedenis die een gecontroleerde landing uitvoerde op een komeet. De bedoeling was dat de lander monsters uit de bodem zou nemen. Maar de batterij was al snel na de landing leeg. De robot is alleen in de zomer van 2015 nog twee keer kort aan geweest.



De komeetlander is onherstelbaar beschadigd en keert niet meer terug naar de aarde. De robot bleek nog maar twee van de drie poten te hebben. Ook andere onderdelen zijn kapot gegaan door de extreem lage temperaturen in de ruimte.



Toch zijn de onderzoekers blij dat ze weten wat er met Philae is gebeurd. Nu ze weten waar de komeetlander ligt, kunnen ze de data en foto's die de robot tijdens zijn korte dienstverband stuurde beter in kaart brengen.