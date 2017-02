Vrouw rukt verder op in wetenschap

Onderzoekers waarschuwen: malariamedicijn werkt niet

31 januari Een medicijn dat algemeen wordt gebruikt om malariapatiënten te behandelen, heeft in Groot-Brittannië voor het eerst niet gewerkt. Dat roept de vraag op of de parasiet die de gevreesde ziekte veroorzaakt na overbrenging door een mug resistent aan het worden is. Volgens de onderzoekers van een gespecialiseerd medisch instituut in Londen is het een ,,vroege waarschuwing'' voor Afrika.