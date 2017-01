Wetenschappers ontdekken nieuw orgaan bij de mens

,,Deze vondst opent een heel nieuw gebied voor de wetenschap'', verklaarde de Ierse onderzoeker J. Calvin Coffey die de ontdekking deed. ,,We hebben al de anatomie en de structuur van het orgaan ontleed, nu moeten nog te weten komen wat de eigenlijke functie ervan is'', aldus de onderzoeker van het universitaire ziekenhuis in het Ierse Limerick.



,,Pas als je weet wat de functie van dit orgaan is, kan je achterhalen wanneer het mesenterium niet normaal functioneert en bepaalde ziektes vaststellen.''



Dubbele plooi

Het mesenterium is eigenlijk een dubbele plooi van het buikvlies dat onze buikholte bekleedt. Het hecht onze darmen vast aan de binnenkant van onze onderbuik en houdt alles op zijn plaats.



De ontdekking wordt uitvoerig beschreven in het gerenommeerd wetenschappelijk vakblad The Lancet. Alle medische naslagwerken krijgen een update zodat geneeskundestudenten voortaan leren dat het mesenterium een afzonderlijk orgaan is.



Da Vinci

Het was Leonardo Da Vinci die in 1508 het mesenterium voor het eerst beschreef. Daarna werd het eeuwenlang genegeerd omdat het als onbeduidend werd beschouwd. Tot de Ier Coffey deze belangrijke ontdekking deed.



Het menselijk lichaam telt nu 79 organen.