Wetenschappers verbaasd: vleermuis voedt zich met mensenbloed

Buitenaards bliepje blijkt afkomstig van extreem ver dwergstelsel

8 januari Wetenschappers hebben na intensief onderzoek eindelijk de herkomst achterhaald van een mysterieus radiosignaal uit de ruimte dat 10 jaar geleden voor de eerste keer werd opgevangen. Het buitenaardse bliepje blijkt, zo heeft een team internationale experts vastgesteld, afkomstig van een dwergsterrenstelsel dat 3 miljard lichtjaren van de aarde is verwijderd. Een ruimtesonde naar die locatie sturen is vooralsnog onmogelijk, omdat één lichtjaar al 9,5 biljoen kilometer (9.500.000.000.000) is.