Wetenschappers zetten Doemdagklok iets vooruit

Het tijdschrift Bulletin of the Atomic Scientists van de universiteit van Chicago riep de klok in 1947 in het leven. De klok stond toen op zeven minuten voor twaalf met als belangrijkste dreiging een allesverwoestende kernoorlog. De laatste keer dat de klok werd verzet was in 2015. Toen ging de wijzer twee minuten naar voren, naar drie minuten voor middernacht, wegens de toenemende nucleaire dreiging en het broeikaseffect.