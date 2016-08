Alberto Contador zwaar gehavend, niets gebroken

Sterk staaltje van Simon Yates in Vuelta

15:01 Simon Yates is de winnaar van de zesde etappe in Ronde van Spanje. De tweelingbroer van Adam reed in de slotfase van de lastige rit weg uit het peloton en kwam solo over de streep. Voor de 24-jarige Brit van Orica-BikeExchange is het zijn eerste zege op WorldTour-niveau.