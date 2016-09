Annemiek van Vleuten wint bij rentree: 'Onkruid vergaat niet'

De nationaal tijdritkampioene legde de proloog van 4,4 kilometer 7 seconden sneller af dan Thalita de Jong. Ze gaat morgen in de leiderstrui van start in de eerste etappe. De Ronde van België eindigt vrijdag in Geraardsbergen.



Van Vleuten lag door de valpartij in Rio de Janeiro enkele dagen in het ziekenhuis met een hersenschudding en schade aan een wervelkolom. Ze zei vooraf zonder ambitie van start te gaan in de Ronde van België. Onlangs ging ze nog met haar moeder op vakantie naar Italië. ,,Onkruid vergaat niet'', zei Van Vleuten na haar zege. ,,Ik wist dat mijn basis heel goed was. Klaarblijkelijk kan ik nog steeds een proloog rijden. En heel hard. Ik wist dat ik wel okee was, goed genoeg om mee te rijden. Maar niet goed genoeg om te winnen.''



Wat zegt dit? ,,Er zit nog meer in dan dit. Dat ik niet zoveel geleden heb van Rio. Als je mentaal moeilijk hebt, is het het best om je benen te laten spreken en gewoon weer lekker te gaan fietsen. Ik ben niet in een hoekje gaan zitten huilen, maar ben gaan genieten van het Italiaanse leven en fietste als ik zin had.''