Astana met Boom als kopman naar Eneco Tour

Van Dijk wint tijdrit op Europees kampioenschap

9:02 Ellen van Dijk heeft de pijn vanwege het missen van een olympische medaille op de tijdrit vandaag enigszins verzacht met het behalen van de Europese titel. In het Franse Plumelec legde de renster van Boels-Dolmans de afstand van 25,4 kilometer als snelste af in 36.41. Olympisch wegkampioene Anna van der Breggen (Rabo-Liv) was achttien seconden langzamer en moest genoegen nemen met het zilver. Brons was er voor de Russische Olga Zabelinskaja die er 23 seconden langer over deed dan Van Dijk.