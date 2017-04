Belg Pauwels wint Ronde van Yorkshire

De Belg van de Zuid-Afrikaanse ploeg Dimension Data ging in de aanval in de finale van de derde etappe die over 194,5 kilometer voerde van Bradford naar Fox Valley, en pakte de etappezege en het eindklassement.

Slotkilometers

Pauwels werd in de slotkilometers bijgehaald door zijn ploeggenoot Omar Fraile, maar die bedreigde de Belg niet in zijn jacht op de zege. De twee renners kwamen beiden juichend over de finish. De Fransman Jonathan Hivert van Energie Direct eindigde in de etappe als derde op zes seconden en werd ook derde in het eindklassement achter de twee renners van Dimension Data.