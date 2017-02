Belgische klassiekers beveiligd tegen terreur, geen draaiboek voor Gold Race

De aanslagen in Berlijn en Nice, waar terroristen met een vrachtwagen inreden op een mensenmassa, dwingen de organisatoren van grote wielerwedstrijden tot extra maatregelen in de start- en aankomstzones én in de buurt van populaire beklimmingen, vooral in de Vlaamse Ardennen.



Flanders Classics, dat onder meer de Omloop en de Ronde van Vlaanderen organiseert, heeft een draaiboek klaar. ,,Dat is opgesteld in samenwerking met de politie", zegt koersdirecteur Wim Van Herreweghe in de Belgische krant Het Laatste Nieuws. ,,We moeten de richtlijnen volgen die gelden bij terreurniveau 3. Naast de tientallen politiemensen die zullen patrouilleren, zetten we zelf 100 stewards in om bagage te checken in de publiekszones. Nieuw dit jaar is dat we ervoor moeten zorgen dat er geen trucks op het parcours kunnen rijden. Het is uiteraard onmogelijk om dit te garanderen voor het hele traject, maar wél voor de plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals de Koppenberg, de Kwaremont en de stad Oudenaarde."



De organisaties van Kuurne-Brussel-Kuurne en E3 Harelbeke nemen dezelfde maatregelen.



Leo van Vliet, koersdirecteur van de Amstel Gold Race, was vanmorgen nog niet op de hoogte van de maatregelen in België. ,,Goh, opmerkelijk wel. Dat heeft nogal wat consequenties voor de organisaties.'' Van Vliet heeft in tegenstelling tot zijn Belgische collega's geen draaiboek klaarliggen. ,,We hebben het er wel eens over gehad, maar een officieel verzoek van overheid er eens goed naar te kijken heeft ons nog nooit bereikt. Ik ga me er vandaag wel even in verdiepen.''