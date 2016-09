Blaak blijft aan de leiding in Ladies Tour

Vuelta start in 2017 voor het eerst in Frankrijk

8:30 De Ronde van Spanje start in 2017 voor het eerst in Frankrijk. Dat heeft Vueltabaas Javier Guillen vandaag gezegd voor aanvang van de dertiende etappe in Bilbao. Het Zuid-Franse Nîmes is uitverkoren als stad waar de Vuelta volgend jaar begint. De eerste etappe is dan een ploegentijdrit.