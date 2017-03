Boonen wil nog één keer 'zot doen' in Milaan-Sanremo

,,Ik ben klaar om aan het laatste stukje van mijn wielercarrière te beginnen'', liet hij op Sporza weten. ,,Ik ben heel ontspannen en heb een goede Tirreno-Adriatico achter de rug. We hebben een heel uitgebalanceerde ploeg voor Sanremo, maar moeten zeker duidelijke afspraken maken op voorhand. Het is nu eenmaal moeilijk om tijdens de wedstrijd bij te sturen in de finale. Het gaat allemaal zo snel en dan is er weinig tijd om veranderingen in de tactiek door te voeren.''

Boonen heeft naar eigen zeggen nog nooit echt aangevallen op de beruchte Poggio, een niet zo steile klim in de slotfase van de koers. ,,Ik ben wel een aantal keer in de positie geweest, maar met mijn sprint in het achterhoofd heb ik het nooit gedaan. We hadden met Bettini of Pozzato ook altijd een mannetje in de ploeg van wie geacht werd dat ze meegingen op de Poggio. Ik heb het dus nooit echt geprobeerd. Als ik er nog zit morgen en ik heb de benen, waarom niet? Het is de laatste keer, waarom dan eens niet zot doen?"