Boy van Poppel verlengt bij Trek-Segafredo

Update Van der Breggen twee keer in actie op EK

29 augustus Wielrenster Anna van der Breggen komt twee keer in actie op de Europese titelstrijd, die van 14 tot en met 18 september in het Franse Plumelec-Morbihan wordt verreden. De winnares van olympisch goud op de weg en brons in de tijdrit is geselecteerd voor de wegwedstrijd en de tijdrit. Ook Ellen van Dijk, die in Rio de Janeiro net naast een podiumplaats greep, heeft een dubbelrol toegewezen gekregen.