Brand sprint naar zege in Ronde van België

Gesink grijpt net naast tweede ritzege in Vuelta

18:44 Robert Gesink is er net niet in geslaagd een tweede ritzege in de Vuelta te boeken. De kopman van LottoNL-Jumbo kwam op de extreem steile Alto Más de la Costa sterk voor de dag, maar strandde op de derde plaats. De Zwitser Mathias Frank van IAM Cycling won de zeventiende rit. Ook Leopold König kwam net voor Gesink over de streep.