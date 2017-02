Bruyneel: Greg LeMond is een klootzak

In een onlangs verschenen onderzoek van het programma '60 minutes' werd beweerd dat twaalf profrenners gebruik maakten van motortjes in de fiets tijdens de tijdrit in de Tour de France in Utrecht, anderhalf jaar geleden. Team Sky en Lance Armstrong werden bovendien in verband gebruikt met mechanische doping. De achterwielen van de ploeg van Dave Brailsford zouden 800 gram zwaarder zijn dan die van andere renners.



Programmamakers bouwden een elektrische motor in een Trek-fietsframe van het type waarmee Armstrong in 1999 de Tour won. Dat gebeurde op aangeven van Greg LeMond. De suggestie was dat de wielerploeg US Postal het elektrische motortje gebruikte.



Bruyneel reageert furieus op de beschuldigingen. ,,De argumenten waren belachelijk: Istvan Varjas zei helemaal niks. Hij zoekt enkel publiciteit. Ik vraag me af hoe betrouwbaar hij is. Het was opgezet spel van Greg LeMond en zijn vrouw Kathy: zij hebben alles proberen te manipuleren om Lance opnieuw verdacht te maken.''



Bij de tweede Touroverwinning van Armstrong in 2000 uitte LeMond in een interview zijn eerste twijfels bij de zege. Volgens Bruyneel was de verstandhouding sindsdien slecht. ,,Alsof hij op een missie is. Weet je: LeMond weet dat er over hem niks meer gevonden zal worden. Om het even wat hij uitgespookt zou hebben, het valt niet meer te bewijzen. Hij beweert altijd dat hij alles ‘zuiver’ gewonnen heeft, terwijl zijn hele generatie van het gebruik van doping verdacht werd. Mij lijkt dat onmogelijk.''