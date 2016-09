Cancellara zegt Vlaamse wielerbodem vaarwel

Onnavolgbaar

,,Ik ben heel blij om hier te zijn'', glimlacht Cancellara voor aanvang van het criterium in Bavikhove tegenover Sporza. ,,Ik had al toegezegd hier mee te doen voordat ik goud won in Rio. Ik ben een man van mijn woord, dus ik ben gekomen ondanks mijn drukke schema. Het is geen WK ofzo hier, maar criteriums zijn een mooie gelegenheid om van het fietsen te genieten. En het is natuurlijk mijn laatste kans om in België te koersen.''



Drie keer won Cancellara de Ronde van Vlaanderen en drie keer de E3 Harelbeke, vrijwel altijd op indrukwekkende wijze. Ongenaakbaar en onnavolgbaar reed hij zijn concurrenten uit het wiel. Soms zo onnavolgbaar dat men het verdacht vond. Zijn demarrage op de Muur van Geraardsbergen in 2010 was de directe aanleiding voor geruchten over motortjes in fietsen. Maar bovenal was er toch vooral waardering en ontzag voor het Zwitserse fenomeen.