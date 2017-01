Belgische Cant kaapt wereldtitel veldrijden weg voor neus van Vos

,,Ik ben wel beetje teleurgesteld,'' vertelde Vos in de studio van Sporza. ,,Je weet dat er van alles kan gebeuren in zo'n cross. Het was een pittig duel. We waren aan elkaar gewaagd en het kwam aan op details in de laatste ronde. Ik had een kleine voorsprong na schuifpartij van Sanne. Dan weet je dat je moet blijven gaan. De voorsprong leek aardig safe, maar dat was 'ie niet.''



Cant beleefde naar eigen zeggen de mooiste dag uit haar leven. ,,Marianne Vos is zeven keer wereldkampioen, zij is geschiedenis. Het is ongelooflijk dat ik haar versla. Ik droom als sinds ik zes jaar ben van de regenboogtrui.''



Achter Cant, Vos werd Lucinda Brand door Katerina Nash (Tsjechië) geklopt in de sprint voor de derde plek.