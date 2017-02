Colombiaan Gaviria sterkste in massasprint in Algarve

Wielrenner Fernando Gaviria heeft vandaag de eerste etappe van de Ronde van de Algarve gewonnen. De Colombiaan van Quick Step was de snelste in de massasprint in een etappe van Albufeira naar Lagos in Portugal over 183 kilometer. De sprinter is daarmee ook de eerste leider in het algemeen klassement.