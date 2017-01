Contador vol vertrouwen: Tests geven aan dat ik nog kan winnen

Vorig jaar viel Contador in de eerste week van de Tour, waardoor de grootste wielerronde van het jaar een deceptie werd. Ook in de Vuelta kon Contador niet met de sterkste strijden. In 2017 moet het, in dienst van Trek-Segafredo, anders. ,,De Tour is het belangrijkste, maar als het allemaal om de Tour zou gaan, zou het best saai zijn. Ook in de eerste seizoenshelft zijn er belangrijke wedstrijden voor mij'', geeft El Pistolero aan.