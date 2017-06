Cummings viert rentree met Britse 'dubbel'

Cummings zegevierde donderdag in de tijdrit en soleerde zondag op het eiland Man naar de winst in de wegwedstrijd. David Millar was tien jaar geleden de laatste Brit die beide kampioenstruien veroverde.

,,Dit heb ik de afgelopen weken zo gemist'', zei Cummings na zijn indrukwekkende solo. De renner van Dimension Data had afgelopen week zijn rentree gemaakt in het peloton, nadat hij begin april in de Ronde van het Baskenland een sleutelbeen, schouderblad en zijn borstbeen had gebroken bij een val. Een complexe operatie in Sheffield volgde. Zeker de breuk in het schouderblad vergde de nodige aandacht. ,,Als de operatie niet goed uitgevoerd zou zijn, had hij nooit meer kunnen fietsen'', zei de chirurg die Cummings behandelde destijds. ,,Hopelijk haalt hij de Tour, dat zou al een prestatie op zich zijn.''