Danny van Poppel zegeviert in proloog Herald Sun Tour

De Australiër Brenton Jones en zijn Nieuw-Zeelandse teamgenoot Alex Frame finishten beiden op een seconde van Van Poppel en werden tweede en derde.



Chris Froome startte ook namens Sky in Australië. De proloog was voor hem iets te kort. Hij werd op zeven seconden 26e. Froome moest behalve Van Poppel ook zijn ploeggenoten Luke Rowe (11e op 4 seconden) en Sebastián Henao (16e op 6 seconden) voorlaten.



Van Poppel is ook de eerste leider in de Herald Sun Tour. De koers bestaat nog uit vier heuvelachtige etappes en finisht op zondag.